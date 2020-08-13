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Лента новостей / Происшествия

В столкновении двух автомобилисток на окраине Курска пострадала 3-летняя девочка

Авария произошла на Магистральном проезде

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Утром 12 августа на Магистральном проезде Курска столкнулись две автомобилистки. Авария произошла в начале девятого в районе дома №34 "К". 

Как сообщили в ГИБДД, 22-летняя девушка на автомобиле "ВАЗ-2108" ехала со стороны деревни Петринка по ул. Елисеева в направлении Магистрального проезда и допустила столкновение с автомобилем  "Хендай Соната", за рулем которого была 28-летняя курянка, которая двигалась со стороны улицы Магистральная по Магистральному пр-ду в направлении деревни Рышково Курского района. 

В результате этого ДТП пострадала маленькая пассажирка иномарки - 3-летняя девочка получила травмы.

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