В столкновении двух автомобилисток на окраине Курска пострадала 3-летняя девочка

Авария произошла на Магистральном проезде

Утром 12 августа на Магистральном проезде Курска столкнулись две автомобилистки. Авария произошла в начале девятого в районе дома №34 "К".Как сообщили в ГИБДД, 22-летняя девушка на автомобиле "ВАЗ-2108" ехала со стороны деревни Петринка по ул. Елисеева в направлении Магистрального проезда и допустила столкновение с автомобилем "Хендай Соната", за рулем которого была 28-летняя курянка, которая двигалась со стороны улицы Магистральная по Магистральному пр-ду в направлении деревни Рышково Курского района.В результате этого ДТП пострадала маленькая пассажирка иномарки - 3-летняя девочка получила травмы.