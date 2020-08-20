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Лжесоцработница обокрала 90-летнюю курянку

Аферистка постучалась в квартиру пенсионерки и сообщила об обмене денежных купюр

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90-летняя жительница Курска лишилась сбережений после визита лжесоцработницы. Неизвестная женщина постучалась в квартиру курянки и сообщила об обмене денежных купюр. Мошенница попросила пенсионерку показать наличные и написать соответствующее заявление. Незнакомка выведала, где пожилая женщина хранит банкноты и незаметно похитила их, оставив на тумбочке пустой конверт. После ухода лжесоцработницы пенсионерка обнаружила пропажу 45 тысяч рублей и сообщила о случившемся в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают подозреваемую и напоминают курянам о необходимости быть внимательными и не впускать в дом посторонних.
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