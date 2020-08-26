Лжебанкиры вынудили очередного курянина оформить полумиллионный кредит

Теперь, пока полиция ищет аферистов, курянин должен выплачивать банку этот кредит и проценты по нему

За минувший день двое курян поверили телефонным мошенникам и лишились своих сбережений. Общая сумма ущерба составила порядка 700 тысяч рублей.Так, жителя Курска лжесотрудники банка убедили, что на него оформлен кредит, который нужно срочно застраховать, чтобы не лишиться сбережений. Аферисты постоянно подключали к разговору, якобы, различных специалистов. В итоге у городанина не осталось и доли сомнения в правдивости происходящего.Мужчина общался с преступниками больше двух часов. За это время он оформил кредит на сумму 570 тысяч рублей и совершил 39 переводов всей полученной суммы через терминал на счета неизвестных ему людей.Теперь курянин должен выплачивать банку этот кредит и проценты по нему. Возместить причиненный ему ущерб можно будет только после установления лица, причастного к совершению преступления, пояснили в городском УМВД. Возбуждено уголовное дело.К слову, мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, которая сможет распознавать звонки, поступающие якобы от финансовых организаций и блокировать их. Таким образом пользователи не будут вести диалог с мошенниками и попадаться на их уловки.