Лжебанкиры вынудили очередного курянина оформить полумиллионный кредит
Теперь, пока полиция ищет аферистов, курянин должен выплачивать банку этот кредит и проценты по нему
Так, жителя Курска лжесотрудники банка убедили, что на него оформлен кредит, который нужно срочно застраховать, чтобы не лишиться сбережений. Аферисты постоянно подключали к разговору, якобы, различных специалистов. В итоге у городанина не осталось и доли сомнения в правдивости происходящего.
Мужчина общался с преступниками больше двух часов. За это время он оформил кредит на сумму 570 тысяч рублей и совершил 39 переводов всей полученной суммы через терминал на счета неизвестных ему людей.
Теперь курянин должен выплачивать банку этот кредит и проценты по нему. Возместить причиненный ему ущерб можно будет только после установления лица, причастного к совершению преступления, пояснили в городском УМВД. Возбуждено уголовное дело.
К слову, мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, которая сможет распознавать звонки, поступающие якобы от финансовых организаций и блокировать их. Таким образом пользователи не будут вести диалог с мошенниками и попадаться на их уловки.