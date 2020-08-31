Курян приглашают написать «Диктант Победы»
В Курске акция пройдет на шести площадках
- Юго - Западный государственный университет, (ул. 50 лет Октября, 94)
- Курский государственный университет, (ул. Радищева, 29)
- Курский государственный медицинский университет, (ул. К. Маркса, 3)
- средняя общеобразовательная школа №54, (пр. Сергеева, д.14)
- Курская государственная сельскохозяйственная академия им. И.И. Иванова, (ул. Карла Маркса, 70)
- Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы, (пр-т Победы, 16)
Для участия нужно выбрать подходящую площадку на сайте диктантпобеды.рф и зарегистрироваться. На выполнение заданий отводится 45 минут. Результат будет зависеть от точности ответов и скорости решения теста. Акция проходит в рамках проекта «Историческая память».
Как отметили в мэрии, глава города Виктор Карамышев также примет участие в «Диктанте Победы».