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Курян приглашают написать «Диктант Победы»

В Курске акция пройдет на шести площадках
Курян приглашают написать «Диктант Победы»

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3 сентября пройдет «Диктант Победы». Свои знания о Великой Отечественной войне смогут проверить жители всех уголков страны. В Курске акция пройдет на шести площадках.

- Юго - Западный государственный университет, (ул. 50 лет Октября, 94)
- Курский государственный университет, (ул. Радищева, 29)
- Курский государственный медицинский университет, (ул. К. Маркса, 3)
- средняя общеобразовательная школа №54, (пр. Сергеева, д.14)
- Курская государственная сельскохозяйственная академия им. И.И. Иванова, (ул. Карла Маркса, 70)
- Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы, (пр-т Победы, 16)

Для участия нужно выбрать подходящую площадку на сайте диктантпобеды.рф и зарегистрироваться. На выполнение заданий отводится 45 минут. Результат будет зависеть от точности ответов и скорости решения теста. Акция проходит в рамках проекта «Историческая память».

Как отметили в мэрии, глава города Виктор Карамышев также примет участие в «Диктанте Победы».
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