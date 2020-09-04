Накануне выборов депутатов Госдумы курянам напомнили о сервисе «Мобильный избиратель»

Со второго сентября 625 избирательных участков одномандатного округа №110 открывают пункты приема заявлений от тех, кто желает проголосовать на дополнительных выборах депутат Госдумы с помощью сервиса «Мобильный избиратель»