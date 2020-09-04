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Накануне выборов депутатов Госдумы курянам напомнили о сервисе «Мобильный избиратель»

Со второго сентября 625  избирательных участков одномандатного округа №110 открывают пункты приема заявлений от тех, кто желает проголосовать на дополнительных выборах депутат Госдумы с помощью сервиса «Мобильный избиратель»

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Совсем скоро курянам предстоит сделать выбор. Близятся дни голосования на дополнительных выборах депутата Государственной Думы по Сеймскому одномандатному округу №110. Те избиратели, которые с 11 по 13 сентября будут находиться не по месту проживания, но на территории округа, могут прикрепиться к другому участку и отдать свой голос. Подать соответствующее заявление можно в участковые избирательные комиссии, сообщает телеканал «ТАКТ». 

Со второго сентября 625  избирательных участков одномандатного округа №110 открывают пункты приема заявлений от тех, кто желает проголосовать на дополнительных выборах депутат Госдумы с помощью сервиса «Мобильный избиратель». 

Наталья Вяткина, председатель территориальной избирательно комиссии Сеймского округа города Курска:

  «Этот сервис, «Мобильный избиратель»,  дает избирателю право подать заявление, для того чтобы быть включенным в список того избирательного участка, на котором он будет находиться в дни досрочного голосования на предстоящих выборах, 11-12 сентября, ну и также в единый день голосования 13 сентября 2020 года»

Такой возможностью решила воспользоваться Раиса Придворова, в дни голосования она будет находиться не по месту проживания. С паспортом она пришла на 65 избирательный участок. Процедура подачи заявления заняла всего несколько минут.

Раиса Придворова:

 «У меня такие сложились обстоятельства семейные, еду в Солнцевский район, деревня Афанасьевка. Ну, знаете, сейчас сезон какой. Как говорится – день год кормит. Поэтому очень удобно. В корешке указаны все телефоны, все адреса, куда обратиться. И я там проголосую.  И свои дела семейные сделаю»

Подать заявление можно в любой участковой комиссии в пределах 110 избирательного округа.

Наталья Вяткина, председатель территориальной избирательно комиссии Сеймского округа города Курска:

 «До 20 часов 8 сентября все избирательные участки 110-го одномандатного избирательного округа  будут ждать своих избирателей для подачи заявлений по месту нахождения. Дорогие избиратели, мы ждем вас»

Заявление о желании голосовать на удобном избирательном участке можно также подать в территориальную избирательную комиссию, в отделения МФЦ, которые находятся в пределах 110 округа, а также через личный кабинет на портале «Госуслуги». 

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