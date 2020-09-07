Чтобы покататься и оплатить поездку нужно скачать специальное приложение

В Курске появились две площадки для проката электросамокатов. Одна расположена рядом с проходной завода «Электроаппарат» - перед территорией Детинца. Вскоре там должно появиться устройство для зарядки электромобилей. Другая площадка расположена перед медуниверситетом. В каждом пункте по 5 самокатов. Если захотите покататься меньше часа, то стоить это удовольствие будет 50 рублей за первые 10 минут, а за каждую следующую — по 5 рублей. Арендовать на час обойдется уже в 300 рублей.Оплата будет списываться с карты в конце поездки. Для этого нужно скачать специальное приложение и зарегистрироваться в нем.