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В Курске появились две площадки для проката электросамокатов

Чтобы покататься и оплатить поездку нужно скачать специальное приложение 
В Курске появились две площадки для проката электросамокатов

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В Курске появились две площадки для проката электросамокатов. Одна расположена рядом с проходной завода «Электроаппарат» - перед территорией Детинца. Вскоре там должно появиться устройство для зарядки электромобилей. Другая площадка расположена перед медуниверситетом. В каждом пункте по 5 самокатов. Если захотите  покататься меньше часа, то стоить это удовольствие будет 50 рублей за первые 10 минут, а за каждую следующую — по 5 рублей. Арендовать на час обойдется уже в 300 рублей.

Оплата будет списываться с карты в конце поездки. Для этого нужно скачать специальное приложение и зарегистрироваться в нем. 

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