В Курской области возобновилась запись к врачам через портал госуслуг

Также можно записаться по телефонам call-центров и при личном обращении

В Курской области возобновилась запись на приём к специалистам медучреждений через портал госуслуг, сообщает региональный комитет здравоохранения. Ранее этот вид записи был недоступен в связи с приостановкой плановой медицинской помощи из-за пандемии. Также можно записаться по телефонам call-центров и при личном обращении в регистратуру.О проблемах с электронной записью можно сообщить по телефону горячей линии областного комитета здравоохранения: +7 (4712) 54-57-35, которая работает по будням с 9 утра до 6 вечера (перерыв с 13 до 14 часов).Местные больницы возвращаются к штатном режиму работы. С 7 сентября снова принимает пациентов детский клинико-диагностический центр, а с 21 числа с 50% загрузкой заработает госпиталь ветеранов войн.