  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области возобновилась запись к врачам через портал госуслуг

 Также можно записаться по телефонам call-центров и при личном обращении
В Курской области возобновилась запись к врачам через портал госуслуг

Читайте также

В Курской области возобновилась запись на приём к специалистам медучреждений через портал госуслуг, сообщает региональный комитет здравоохранения. Ранее этот вид записи был недоступен в связи с приостановкой плановой медицинской помощи из-за пандемии. Также можно записаться по телефонам call-центров и при личном обращении в регистратуру. 

О проблемах с электронной записью можно сообщить по телефону горячей линии областного комитета здравоохранения: +7 (4712) 54-57-35, которая работает по будням с 9 утра до 6 вечера (перерыв с 13 до 14 часов). 

Местные больницы возвращаются к штатном режиму работы. С 7 сентября снова принимает пациентов детский клинико-диагностический центр, а с 21 числа с 50% загрузкой заработает госпиталь ветеранов войн. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Ночью в Курской области похолодает до 0°С и будет туман

С начала года в Курске украли 50 велосипедов из подъездов

Филиал Спецсвязи России в Кирове закупил партию новых броневиков

На средства защиты от коронавируса в школах выделят 30 миллионов

Этим летом в лагерях Курской области отдохнули 10 тысяч детей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске