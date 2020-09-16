В Курской области появится третейский суд

ТАКТ». Плюсы и минусы внесудебных разбирательств обсуждались на тематической конференции, участие в которой приняли видные представители бизнес сообщества, а также юристы.Решить частноправовые споры без обращения в государственные суды станет проще. В ближайшее время в Курске планируют открыть третейский суд, сообщает телеканал «
В Курской области в скором времени появится третейский суд. Это отделение арбитражного центра при союзе промышленников и предпринимателей России, а также при ассоциации юристов. Рассказать о важности события, а также о перспективах развития третейского разбирательства, в Курск прибыли руководители профессиональных объединений.
Алексей Галоганов, вице-президент Федеральной палаты адвокатов:
«Помогать предпринимателям нужно и юристам и всем остальным. И если мы создадим сейчас отделение третейского арбитражного суда, то, я думаю, улучшится правовая помощь предпринимателям, улучшится ситуация судебной системы Курской области. Предполагается быстрое и качественное рассмотрение дел. Мы привлекаем к работе самых профессиональных судей в отставке, а также юристов. И очень важно, чтобы этот суд работал»
Третейское разбирательство – это одна из форм урегулирования гражданско-правовых споров при помощи негосударственной инстанции – третейского суда. Широко применяется в мировой практике. В современной России первая попытка внедрить систему третейского разбирательства прошла не очень удачно. Было отрегулировано законодательство - состоялся перезапуск. Лишь несколько организаций сейчас обладают правом администрировать арбитраж. Среди них арбитражный центр РСПП, который тесно взаимодействует с ассоциацией юристов. Совместно создают региональные офисы – третейские суды. Об их преимуществах над государственными рассказали в ходе тематического круглого стола.
Петр Ильичев, председатель комиссии Ассоциации юристов России по третейскому разбирательству:
«Во-первых – это конфиденциальность. Если разбирательство в государственном суде является полностью открытым, и любая сторона может на интернет-сайте арбитражного суда зайти в картотеку арбитражных дел и посмотреть абсолютно всю информацию о разбирательстве, то в отличие от государственного правосудия, третейское разбирательство является в полной мере конфиденциальным. Во-вторых, это срок рассмотрения дела – в третейском суде за счет более формализованной процедуры разбирательство происходит более оперативно»
Что же касается решений третейского суда, то при наличии соглашений между сторонами, они являются окончательными. Оспариванию не подлежат, немедленно вступают в законную силу. Существует и другая форма внесудебного решения споров - медиация. Но юристы пока не считают ее эффективной.
Петр Ильичев, председатель комиссии Ассоциации юристов России по третейскому разбирательству:
«Много проблем существует сейчас в медиации, эти проблемы обсуждаются научным сообществом, сообществом медиаторов. В частности отсутствует крупное профессиональное объединение медиаторов в России. Это разные формы защиты прав и охраняемых законов интересов. Я думаю, что и та и другая форма является приемлемой, однако, с моей точки зрения, законодательство о медиации требует совершенствования»
Обсуждение развития третейского суда сейчас проходит в контексте разбирательств между предпринимателями. Но, следует отметить, что споры между гражданами также могут рассматриваться.
В Курской области появится третейский суд
Решить частноправовые споры без обращения в государственные суды станет проще