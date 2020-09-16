Восемь центральных улиц Курска на два дня останутся без горячей воды
Теплоэнергетики будут менять арматуру в тепловых камерах на улице Мирная
С полуночи 17 сентября до 8 вечера 18 сентября не будет горячей воды по адресам:
- ул. Мирная, 10а,
- ул. Ленина, 65, 67а, 69, 71, 75,
- пр-д Мирный, 3, 5, 7, 9, 11,
- пр-д Московский, 4, 5а, 5б,
- ул. Челюскинцев, 3, 5, 18, 28, 28а,
- ул. Блинова, 2/1, 2/2, 23, 27. 27а,
- ул. Л. Толстого, 1, 4, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 10б, 12, 13, 13а,
- ул. Перекальского, 5.