Сейчас безработными официально числятся почти 20 тысяч человек

В Курской области в 5 раз выросло количество обратившихся в службу занятости. Сейчас безработными официально числятся почти 20 тысяч человек. С начала пандемии на биржу обратились более 9 тысяч курян. Как отметил губернатор на совещании со своим заместителем Вячеславом Берзиным и председателем регионального комитета по труду и занятости населения Еленой Кулагиной, в регионе фиксируется некоторый рост безработицы. С другой стороны, у нас появляется всё больше вакансий. На данный момент насчитывается порядка 12 тысяч вакансий более чем от тысячи работодателей. Традиционно востребованы специалисты в промышленности и сельском хозяйстве, ощущается нехватка врачей и строителей.С начала года выплачено 724 млн рублей на пособия по безработице и доплату на детей. Также, дополнительно Курской области выделено 167 миллионов.«Примерно такую же сумму мы еще запросили, ведем переговоры с Рострудом», – рассказала Елена Кулагина.Прорабатывается вопрос проведения в октябре в Курске межрегионального фестиваля вакансий. Роман Старовойт подчеркнул необходимость дополнительного усиления работы по трудоустройству безработных граждан на уровне муниципальных образований.