В Курской области в 5 раз выросло количество обратившихся в службу занятости
Сейчас безработными официально числятся почти 20 тысяч человек
С начала года выплачено 724 млн рублей на пособия по безработице и доплату на детей. Также, дополнительно Курской области выделено 167 миллионов.
«Примерно такую же сумму мы еще запросили, ведем переговоры с Рострудом», – рассказала Елена Кулагина.
Прорабатывается вопрос проведения в октябре в Курске межрегионального фестиваля вакансий. Роман Старовойт подчеркнул необходимость дополнительного усиления работы по трудоустройству безработных граждан на уровне муниципальных образований.