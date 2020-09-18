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В Курской области в 5 раз выросло количество обратившихся в службу занятости

Сейчас безработными официально числятся почти 20 тысяч человек
В Курской области в 5 раз выросло количество обратившихся в службу занятости

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В Курской области в  5 раз выросло количество обратившихся в службу занятости. Сейчас безработными официально числятся почти 20 тысяч человек. С начала пандемии на биржу обратились более 9 тысяч курян. Как отметил губернатор на совещании со своим заместителем Вячеславом Берзиным и председателем регионального комитета по труду и занятости населения Еленой Кулагиной, в регионе фиксируется некоторый рост безработицы. С другой стороны, у нас появляется всё больше вакансий. На данный момент насчитывается порядка 12 тысяч вакансий более чем от тысячи работодателей. Традиционно востребованы специалисты в промышленности и сельском хозяйстве, ощущается нехватка врачей и строителей. 

С начала года выплачено 724 млн рублей на пособия по безработице и доплату на детей. Также, дополнительно Курской области выделено 167 миллионов. 

«Примерно такую же сумму мы еще запросили, ведем переговоры с Рострудом», – рассказала Елена Кулагина. 

Прорабатывается вопрос проведения в октябре в Курске межрегионального фестиваля вакансий. Роман Старовойт подчеркнул необходимость дополнительного усиления работы по трудоустройству безработных граждан на уровне муниципальных образований.

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