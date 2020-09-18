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В Курске больницу скорой медицинской помощи объединили с городским роддомом

Возглавит новое учреждение руководитель роддома Калерия Ильченко
В Курске больницу скорой медицинской помощи объединили с городским роддомом

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В Курске больницу скорой медицинской помощи объединили с городским роддомом, сообщил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. Возглавит новое учреждение руководитель роддома Калерия Ильченко. 

В БСПМ появится первично-сосудистое отделение, к концу года должен заработать ангиограф для диагностики сосудов, будет травматологическое, нейрохирургическое и гинекологическое отделения. 

Кроме этого, власти надеются на улучшение финансового положения. Сейчас 90% средств в БСМП расходуется на зарплаты, на развитие больницы денег практически нет. Кроме того, есть текущие долги больницы, которые составляют почти 25 миллионов рублей. В роддоме долги составляют порядка 6 миллионов. 

Объединив и убрав бэк-офис к концу года мы планируем выйти на нулевые показатели, может быть, даже и плюсовые, пояснил Андрей Белостоцкий.

Объединяя больницы, в областной администрации рассчитывают сэкономить, как минимум, на административном аппарате. Сокращение персонала и снижения зарплаты сотрудникам не предусматривается. Весь медперсонал продолжит работать на своих местах. Нынешний исполняющий обязанности главврача БСМП останется развивать в больнице полноценное урологическое отделение.
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