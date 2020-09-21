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В Курске двухлетний малыш устроил «кухонный пожар»

Ребенок сам зашел на кухню и стал нажимать кнопки на электрической плите, включив одну из конфорок. Из-за этого едва не загорелась квартира
В Курске двухлетний малыш устроил «кухонный пожар»

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Сегодня утром, около девяти часов в "Службу спасения" поступило сообщение о возгорании в квартире одногг из домов на улице Домостроителей Курска. Дым на балконе увидели очевидцы, которые и сообщили в пожарную охрану. 

Прибывшие огнеборцы выяснили, что дым идет из квартиры на 6-м этаже. Двери открыли жильцы – семейная пара пояснила, что «кухонный пожар» устроил их двухлетний ребенок, но до прибытия спасателей они сами погасили «источник загорания». 

Выяснилось, что малыш сам зашел на кухню и стал нажимать кнопки на электрической плите, включив одну из конфорок. В тот момент на ней находилась сковорода с остатками масла, которое спустя несколько минут начало гореть. 

К счастью, родители вовремя заметили, что натворил ребенок, и успели убрать сковороду. В результате пожара пострадал только кухонный гарнитур и бытовая техника, закоптились стены. Среди людей пострадавших нет, рассказали в региональном МЧС. 
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