В Курской области днем прогнозируют тепло и солнце, а ночью - заморозки

Курян ждет теплая неделя без дождей

Начавшаяся неделя в Курской области будет теплой и солнечной, однако по ночам синоптики прогнозируют заморозки.Завтра, 22 сентября в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает «Центрально-Черноземное УГМС».Ночью по области ожидается всего 2-7ºС тепла, в низинах возможны заморозки до -1ºС. Днем воздух прогреется до 18-23ºС тепла. В Курске прогнозируются примерно те же температуры: ночью +5 - +7ºС, днем термометры покажут до 20-22ºС тепла.В середине недели синоптики и вовсе обещают потепление до +26 - +27ºС.