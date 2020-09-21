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В Курской области днем прогнозируют тепло и солнце, а ночью - заморозки

Курян ждет теплая неделя без дождей
В Курской области днем прогнозируют тепло и солнце, а ночью - заморозки

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Начавшаяся неделя в Курской области будет теплой и солнечной, однако по ночам синоптики прогнозируют заморозки. 

Завтра, 22 сентября в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает «Центрально-Черноземное УГМС». 

Ночью по области ожидается всего 2-7ºС тепла, в низинах возможны заморозки до -1ºС. Днем воздух прогреется до 18-23ºС тепла. В Курске прогнозируются примерно те же температуры: ночью +5 - +7ºС, днем термометры покажут до 20-22ºС тепла. 

В середине недели синоптики и вовсе обещают потепление до +26 - +27ºС.
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