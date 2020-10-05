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Владелец галереи «АЯ» в Курске распродаёт предметы старины

Сегодня, чтобы покрыть расходы на содержание выставочного пространства, он вынужден их продавать
Владелец галереи «АЯ» в Курске распродаёт предметы старины

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Церковная книга 1785 года, газета, выпущенная в тираж более ста лет назад, старинные фотографии, рассказывающие об открытии в Курске первого фитнес-клуба в начале  XX века и афиши, приглашающие на выступление Надежды Плевицкой… Это лишь малая часть коллекции предметов, объединенных в экспозицию «Редкости и раритеты» в галерее «АЯ». Их десятилетиями собирал и бережно хранил в специально созданном Краеведческом фонде имени Тихонова галерист. Сегодня, чтобы покрыть расходы на содержание выставочного пространства, он вынужден их продавать, сообщает телеканал «ТАКТ». С некоторыми предметами расставаться особенно больно.

Олег Радин, владелец «Галереи АЯ»:

- Это из последних поступлений: номер на коляску извозчика 1895 года. Ломовой номер такой-то города Курска. А вторая – это табличка «Магазин заперт». Я не думаю, что где-то еще такая сохранилась. А интересно не то, что есть такая табличка, а то, как на ней написано. Вот представьте, где-нибудь сегодня можно услышать или увидеть на каком-нибудь магазине, что он не закрыт, а заперт? Это же литература, это поэзия!

Представленные на выставке предметы могли бы обогатить фонды не одного музея Курской области. Однако помочь в этом могут только меценаты, самостоятельно выкупить предметы старины музейные работники вряд ли смогут.

Игорь Плаксин, заместитель директора Курского областного краеведческого музея:

 - С белой завистью мы смотрим на экспонаты, которые представлены в этой коллекции. Здесь собраны те раритеты, которых нет в нашем музее и нет в других музейных собраниях. Те предметы, которые нам казались раньше обыденными, сейчас их найти и собрать довольно сложно. То, на что мы не обращали внимания, со временем станет большой редкостью, вот в чем проблема. Ну, и естественно, проблема не просто в сборе. Другие времена, другие нравы: требуются деньги, требуется хорошее финансирование для собирания музейных предметов.

Выставка «Редкости и раритеты» продлится в галерее «АЯ» в течение недели. Вещи, которые впоследствии, несомненно, будут проданы, пока еще можно увидеть совершенно бесплатно.

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