  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске переселенцам из ветхих домов вручили ключи от новых квартир

10 семей получили новое жилье на проспекте Дериглазова
В Курске переселенцам из ветхих домов вручили ключи от новых квартир

Читайте также

В Курске переселенцам из ветхих домов вручили ключи от новых квартир на проспекте Дериглазова. Новое жилье получили 10 семей, которые ранее проживали по адресам ул. Карла Маркса, 77/5 и ул. Красной Армии,14.

Семь 3-х комнатных квартир и три «двушки» приобретены в рамках Адресной программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилья. Благодаря взаимодействию региональной администрации с Минстроем её удается реализовывать с опережающими темпами.

В этом году в два этапа переселяются 3 жилых дома. До конца года планируется переселить в новые квартиры ещё 11 семей, которые сейчас проживают в доме на Володарского, 47. Кроме Курска в программу теперь включены Щигры и Обоянь. Сейчас там ведется строительство многоэтажек. Всего по плану на 2020 год переселить 117 человек из 7 аварийных домов в трех муниципальных образованиях.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра несколько курских улиц останутся без газа

В Курске от искр сварочного аппарата начался пожар

В Курске рецидивист украл сейф с почти двумя миллионами внутри

В Совете Федерации одобрили бюджетные предложения от Курской области

Курянин нашел тротиловую шашку и получил два года колонии строгого режима

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске