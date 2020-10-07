10 семей получили новое жилье на проспекте Дериглазова

В Курске переселенцам из ветхих домов вручили ключи от новых квартир на проспекте Дериглазова. Новое жилье получили 10 семей, которые ранее проживали по адресам ул. Карла Маркса, 77/5 и ул. Красной Армии,14.Семь 3-х комнатных квартир и три «двушки» приобретены в рамках Адресной программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилья. Благодаря взаимодействию региональной администрации с Минстроем её удается реализовывать с опережающими темпами.В этом году в два этапа переселяются 3 жилых дома. До конца года планируется переселить в новые квартиры ещё 11 семей, которые сейчас проживают в доме на Володарского, 47. Кроме Курска в программу теперь включены Щигры и Обоянь. Сейчас там ведется строительство многоэтажек. Всего по плану на 2020 год переселить 117 человек из 7 аварийных домов в трех муниципальных образованиях.