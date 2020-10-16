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За сутки четверо курян отдали лжебанкирам больше 700 тысяч рублей

Куряне продолжают верить мошенникам, которые представляются сотрудниками банка и предлагают отменить подозрительный перевод, перечислить деньги на безопасный счет или прекратить оформление кредита
За сутки четверо курян отдали лжебанкирам больше 700 тысяч рублей

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Куряне продолжают верить мошенникам, которые представляются сотрудниками банка и предлагают отменить подозрительный перевод, перечислить деньги на безопасный счет или прекратить оформление кредита. Это наиболее распространенные схемы мошенничества, отмечают в полиции. Только за сутки четверо курян, поверив мошенникам и продолжив с ними разговор, лишились больше 700 тысяч рублей.

Так, 23-летний житель Курска, пытаясь по телефону под диктовку неизвестных людей, отменить оформление кредита, на самом деле оформил займ и самостоятельно перечислил полмиллиона на неизвестный номер телефона. Только после того, как операция была выполнена, он понял, что несколько часов общался с аферистами.

65-летняя пенсионерка, отменяя несанкционированный перевод, предоставила мошенникам возможность украсть 150 тысяч рублей. 61-летняя горожанка лишилась 20 тысяч рублей после общения с телефонными мошенниками. Лжесотрудники службы безопасности убедили курянку, что все её карты заблокированы и для возврата сбережений на счет необходимо назвать персональные данные. Не раздумывая, женщина продиктовала по телефону номер и секретный код банковских карт незнакомцам, предоставив таким образом мошенникам доступ к онлайн-кабинету.

Правоохранители напоминают, что единственный способ не стать жертвой мошенников и сохранить свои сбережения - прекратить общение и повесить трубку.
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