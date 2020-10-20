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Куряне заражаются коронавирусом в общественных местах и на курортах

Как говорят врачам сами заразившиеся, они пренебрегали соблюдением мер безопасности
Куряне заражаются коронавирусом в общественных местах и на курортах

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Куряне заражаются коронавирусом в общественных местах и на курортах. В 55% случаев заражение произошло в общественном транспорте или в других местах скопления людей, в том числе с магазинах. Специалисты отмечают, что это следствие несоблюдения курянами мер безопасности. Как говорят врачам сами заразившиеся, они находились в общественных местах без масок.

Также за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 8 «привозных» случаев заражения. Иными словами, куряне привозят ковид из отпуска. Всего с начала пандемии зафиксировано 60 случаев (54 взрослых и 6 детей), когда наши земляки подхватили инфекцию на курортах. Такие данные привел главный санврач Курской области Олег Климушин на заседании оперштаба.

За минувшие сутки в регионе подтверждено еще 95 новых диагнозов. 
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