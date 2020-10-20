Куряне заражаются коронавирусом в общественных местах и на курортах
Как говорят врачам сами заразившиеся, они пренебрегали соблюдением мер безопасности
Также за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 8 «привозных» случаев заражения. Иными словами, куряне привозят ковид из отпуска. Всего с начала пандемии зафиксировано 60 случаев (54 взрослых и 6 детей), когда наши земляки подхватили инфекцию на курортах. Такие данные привел главный санврач Курской области Олег Климушин на заседании оперштаба.
За минувшие сутки в регионе подтверждено еще 95 новых диагнозов.