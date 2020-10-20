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Губернатор попросил курян сообщать о проблемах с отоплением

Писать можно в комментариях под соответствующим постом в соцсетях, а также обращаться в комитет ЖКХ и Госжилинспекцию

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Губернатор попросил курян сообщать о проблемах с отоплением. Роман Старовойт предложил писать ему в комментариях под соответствующим постом в соцсетях, а также обращаться в комитет ЖКХ и Госжилинспекцию.

При этом сообщить можно, если батареи холодные не только в жилом доме, но и в организации, главное - указать адрес. 

Чиновникам он поручил разобраться в каждой из проблем, о которой напишут пользователи. Если потребуется — в ручном режиме.

Куда ещё можно сообщить, если отсутствует теплоснабжение? 

Комитет ЖКХ и ТЭК: +7 (4712) 70-29-20. Время работы: с 9 до 18 (перерыв с 13 до 14)

МЧС: 112 или +7 (4712) 51-92-80 (круглосуточно)

При авариях на внутридомовых сетях можно обращаться в Госжилинспекцию Курской области по телефону горячей линии: +7 (4712) 74-70-42. Время работы: с 8 до 17 (перерыв с 12 до 13).
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