Правда, только в следующем году

Около пяти курских больниц обустроят парковки. Речь идет о больницах №2 и №6, станции переливания крови, БСМП и поликлинике №5. В целом должны сделать не меньше 150 мест. В частности, у 2-й горбольницы появится 31 парковочное место – это вдвое больше, чем сейчас. Проектом предусмотрено не только асфальтовое покрытие, но и освещение, и ограждение территории парковки.





Завершить разработку проектно-сметной документации по парковочным пространствам планируется в этом году, а сами парковки оборудуют до конца 2021 года.