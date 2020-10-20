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Лента новостей / В регионе

Около пяти курских больниц обустроят парковки

Правда, только в следующем году

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Около пяти курских больниц обустроят парковки. Речь идет о больницах №2 и №6, станции переливания крови, БСМП и поликлинике №5. В целом должны сделать не меньше 150 мест. В частности, у 2-й горбольницы появится 31 парковочное место – это вдвое больше, чем сейчас. Проектом предусмотрено не только асфальтовое покрытие, но и освещение, и ограждение территории парковки.

Завершить разработку проектно-сметной документации по парковочным пространствам планируется в этом году, а сами парковки оборудуют до конца 2021 года.
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