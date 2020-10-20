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На работу в курские ковидарии зовут студентов

В курских ковидных госпиталях не хватает врачей

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В курских ковидных госпиталях не хватает врачей, поскольку многие медики тоже болеют. Замгубернатора Андрей Белостоцкий записал обращение к медицинскому сообществу, в котором говорит, что в стационары для лечения больных с коронавирусом требуются врачи любой специальности, медсестры и младший медицинский персонал. Много вызовов, продолжает чиновник, получают участковые педиатры и терапевты. Он попросил всех коллег из медицинского сообщества — ординаторов и студентов медуниверситета — откликнуться и помочь, отметив, что всех трудоустроят и все получат достойную зарплату.

«Горячая линия» по вопросам трудоустройства - 51-47-25. Звонить можно по будням с 9 утра до 6 вечера (перерыв с 13:00 до 14:00). 

Также Андрей Белостоцкий призвал курян быть осторожнее, чтобы помочь не только себе, но и врачам.
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