Капитальный ремонт обернулся для курян коммунальной катастрофой

ТАКТ". В подрядной организации сроки окончания работ откладывают. Утверждают, что причина плохого ремонта - пандемия коронавируса.Капитальный плановый ремонт обернулся для жителей многоэтажки на улице Конорева в Курске коммунальной катастрофой. Приближается наступление холодов, но в доме по-прежнему не сделана крыша, некачественно заделаны швы, сообщает телеканал "
В июне этого года жители дома на улице Конорева 14/47 приняли решение провести капитальный ремонт пятиэтажки. Как отмечают собственники квартир, с тех пор сменилась не одна бригада рабочих, многих из них видели в нетрезвом состоянии. Также, по оценкам жильцов, заделкой швов и покраской стен, несколько раз занимались лица чуть ли не школьного возраста. Как итог – ремонт до сих пор не закончен. Собственники опасаются, что наступление холодов их квартиры не выдержат.
Жительница дома на Конорева 14/47: Факт тот, что зима наступает, а работы никакой нет. Менялись люди постоянно, наймы были рабочих и постоянно менялись рабочие, им недоплачивали, как объясняли и, естественно, плохие, то есть в нетрезвом состоянии и прочее.
Жители дома на Конорева 14/47: Какой-то эксперимент над домом. Швы так возьмёшь, и они отрываются, а дом уже красится, деньги идут на дом.
Как позже выяснили жители дома, официально сроки окончания работ давно вышли. Ремонт должны были завершить ещё в конце августа.
Житель дома на Конорева 14/47: Несколько бригад, постоянно менялись – то сетку не доложат, когда начали штукатурку дома, то у них не хватало материалов, в итоге заволокитили ремонт дома. До настоящего времени, как нам сейчас стало известно, жильцам этого дома, ремонт крыши должен был быть закончен 29.08.2020 года. В настоящее время ремонт крыши продолжается.
Жители пятиэтажки пытались добиться помощи в решении проблемы у властей региона. После их обращения дом осматривали представители администрации. Позже собственникам пришёл официальный ответ. В нём сообщалось, что дата окончания ремонта переносится на первое ноября. В жилищной инспекции Курской области действия подрядной организации, которая проводит работы, обещали проконтролировать. Сейчас дату завершения ремонта снова перенесли.
Семён Орехов, заместитель начальника государственной жилищной инспекции Курской области: В настоящий момент работы планируется завершить к 15-му ноября 2020 года. Сказать, что эти работы будут выполнены в срок, пока говорить ещё рано, время ещё есть.
Причиной переноса сроков в администрации назвали пандемию коронавируса. Как связаны между собой эпидемиологическая обстановка и плохо заделанные швы, едва прикрытая плёнкой, разобранная крыша и нетрезвые рабочие– трудная в понимании загадка для собственников жилья.
Капитальный ремонт обернулся для курян коммунальной катастрофой
В подрядной организации сроки окончания работ откладывают. Утверждают, что причина плохого ремонта - пандемия коронавируса