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Лента новостей / В регионе

Курских школьников не будут переводить на дистанционку

Среди них мало заболевших коронавирусом 

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Школьники Курской области после каникул, с 9 ноября продолжат обучение в очном формате. Такое решение принял оперштаб с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба региональной администрации. 

Отмечается, что среди детей, которые ходят в детские сады, школьников и студентов процент заболевших коронавирусом небольшой. После каникул решения о дистанционном обучении будут приниматься точечно, исходя из эпидемической ситуации в классе или образовательном учреждении. Сейчас в вузах и ссузах на карантине по коронавирусу находится 97 групп - это около 3% от общего числа обучающихся. В 11 детских садах на карантин отправлено 11 групп - это 0,5% от общего числа детей, посещающих дошкольные учреждения.
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