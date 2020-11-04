Курских школьников не будут переводить на дистанционку

Среди них мало заболевших коронавирусом





Школьники Курской области после каникул, с 9 ноября продолжат обучение в очном формате. Такое решение принял оперштаб с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба региональной администрации.





Отмечается, что среди детей, которые ходят в детские сады, школьников и студентов процент заболевших коронавирусом небольшой. После каникул решения о дистанционном обучении будут приниматься точечно, исходя из эпидемической ситуации в классе или образовательном учреждении. Сейчас в вузах и ссузах на карантине по коронавирусу находится 97 групп - это около 3% от общего числа обучающихся. В 11 детских садах на карантин отправлено 11 групп - это 0,5% от общего числа детей, посещающих дошкольные учреждения.