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Лента новостей / В регионе

Курские аграрии завершают уборку сельскохозяйственных культур

Завершена уборка масличных культур на площади 441 тысяча га

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Уборочная страда в Курской области подошла к завершению. Курские аграрии завершили уборку масличных культур на площади 441 тысяча га и намолотили более 1 млн тонн, сообщает региональный комитет АПК. 
 
Также земледельцы выкопали 3 млн 650 тысяч тонн свеклокорней на 96% свекловичных плантаций региона.

Обмолочено порядка 165 тысяч га кукурузы на зерно - это 89% от плана. Намолочено более 1 млн 300 тысяч тонн кукурузного зерна при средней урожайности более 79 центнеров с гектара.

Общий намолот зерновых на сегодня превышает 5 млн 800 тысяч тонн.
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