Курские аграрии завершают уборку сельскохозяйственных культур

Завершена уборка масличных культур на площади 441 тысяча га

Уборочная страда в Курской области подошла к завершению. Курские аграрии завершили уборку масличных культур на площади 441 тысяча га и намолотили более 1 млн тонн, сообщает региональный комитет АПК.

Также земледельцы выкопали 3 млн 650 тысяч тонн свеклокорней на 96% свекловичных плантаций региона.





Обмолочено порядка 165 тысяч га кукурузы на зерно - это 89% от плана. Намолочено более 1 млн 300 тысяч тонн кукурузного зерна при средней урожайности более 79 центнеров с гектара.





Общий намолот зерновых на сегодня превышает 5 млн 800 тысяч тонн.