У курянки на автобусной остановке украли кошелек
Полиция ищет подозреваемую
Хищение произошло на остановке «улица Суворовская». После чего злоумышленница направилась к ближайшему банкомату обналичивать средства.
Благодаря кадрам видеонаблюдения получено изображение внешности подозреваемой. Ее данные устанавливаются.
Стражи порядка просят всех, кто располагает информацией о личности подозреваемой, круглосуточно сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102.
Сама женщина может явиться в Северо-Западный отдел полиции (Курск, улица Веспремская, 6) для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В дальнейшем это будет учтено при разбирательстве, отмечают в региональном УМВД.