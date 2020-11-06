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Лента новостей / В регионе

У курянки на автобусной остановке украли кошелек

Полиция ищет подозреваемую 

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В Курске полиция разыскивает предполагаемую подозреваемую в краже кошелька с деньгами у горожанки.

Хищение произошло на остановке «улица Суворовская». После чего злоумышленница направилась к ближайшему банкомату обналичивать средства.

Благодаря кадрам видеонаблюдения получено изображение внешности подозреваемой. Ее данные устанавливаются.

Стражи порядка просят всех, кто располагает информацией о личности подозреваемой, круглосуточно сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102.

Сама женщина может явиться в Северо-Западный отдел полиции (Курск, улица Веспремская, 6) для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В дальнейшем это будет учтено при разбирательстве, отмечают в региональном УМВД.
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