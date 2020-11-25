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В Курске на следующей неделе будут отключать электричество

В областном центре с 01.12.2020 по 04.12.2020 будут планово отключать электроэнергию

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АО "Курские электрические сети" на следующей неделе проведут плановые ремонтные работы в электрических сетях, в связи с чем электроэнергия будет отсутствовать с 01.12.2020 по 04.12.2020 во всех трех округах областного центра.
По графику проведения работ в Сеймском округе электроэнергию отключат с 02 по 04 ноября 2020 г. с 9-00 до 16-00 по улицам Прилужная, Монтажников, Народная, Тракторная, 1-3-й Моковские переулки, 1-5-е Малиновые переулки, ул. Литовская.
В Центральном округе - с 02 по 03 декабря 2020г. с 9-00 до 16-00 по улицам Нижняя Казацкая , Масловка. С 01 по 04 декабря 2020г. с 13-00 до 17-00: ул. Спортивная,  ул. Олимпийская.
В железнодорожном округе электричества не будет с 01 по 4 декабря  2020г. с 13-30 до 16-30 по улицам Островского, Маяковского, 1-я Западная, Маяковский п-д, 2-я Западная, Северная. 1-й Северный п-к., 2-й северный п-к, 3-й Северный п-к., Фрунзе , Новая Первомайская, Новый Первомайский п-к.
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