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Лента новостей / В регионе

Куряне продолжают жаловаться на медицину

Куряне по-прежнему жалуются на дефицит препаратов в аптеках, очереди в поликлиниках, также появились сообщения, касающиеся взятия крови на антитела к коронавирусу
Куряне продолжают жаловаться на медицину

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Сегодня Центр управления регионом представил губернатору тепловую карту обращений жителей Курской области за ноябрь, сообщает телеканал "ТАКТ". Всего в ЦУР было обработано 3946 сообщений, 79% из них поступили из Курска. В списке проблемных тем лидирует здравоохранение. Куряне по-прежнему жалуются на дефицит препаратов в аптеках, очереди в поликлиниках, также появились сообщения, касающиеся взятия крови на антитела к коронавирусу. Руководитель Центра управления регионом Михаил Шумаков отметил, что по теме COVID-19 также поступает множество вопросов. В топ-3 по популярности также вошла сфера ЖКХ. Куряне обращают внимание власти на отсутствие дезинфекции в подъездах и сообщают о нашествии грызунов.

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