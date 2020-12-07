Куряне продолжают жаловаться на медицину

Куряне по-прежнему жалуются на дефицит препаратов в аптеках, очереди в поликлиниках, также появились сообщения, касающиеся взятия крови на антитела к коронавирусу

Сегодня Центр управления регионом представил губернатору тепловую карту обращений жителей Курской области за ноябрь, сообщает телеканал "ТАКТ". Всего в ЦУР было обработано 3946 сообщений, 79% из них поступили из Курска. В списке проблемных тем лидирует здравоохранение. Куряне по-прежнему жалуются на дефицит препаратов в аптеках, очереди в поликлиниках, также появились сообщения, касающиеся взятия крови на антитела к коронавирусу. Руководитель Центра управления регионом Михаил Шумаков отметил, что по теме COVID-19 также поступает множество вопросов. В топ-3 по популярности также вошла сфера ЖКХ. Куряне обращают внимание власти на отсутствие дезинфекции в подъездах и сообщают о нашествии грызунов.