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В Курской области открылась горячая линия по вопросам качества новогодних подарков

Она будет работать до 21 декабря

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В преддверии новогодних праздников в Курской области открылась горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбора новогодних подарков. 

Организатор горячей линии - Роспотребнадзор. Специалисты ведомства проконсультируют курян по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг. 

Горячая линия работает по будням с 9 утра до 5 вечера (с перерывом с 13 до 14 часов) до 21 декабря. Телефон 8 (4712) 58-71-86. 

Также консультацию можно получить по телефону Единого центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Операторы центра принимают звонки круглосуточно, проводит первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.
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