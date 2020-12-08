В Курской области открылась горячая линия по вопросам качества новогодних подарков

Она будет работать до 21 декабря

В преддверии новогодних праздников в Курской области открылась горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбора новогодних подарков.





Организатор горячей линии - Роспотребнадзор. Специалисты ведомства проконсультируют курян по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.





Горячая линия работает по будням с 9 утра до 5 вечера (с перерывом с 13 до 14 часов) до 21 декабря. Телефон 8 (4712) 58-71-86.





Также консультацию можно получить по телефону Единого центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Операторы центра принимают звонки круглосуточно, проводит первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.