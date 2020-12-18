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Курского браконьера оштрафовали за убийство краснокнижных лебедей

Также браконьера лишили права заниматься любительской и спортивной охотой на 2 года
Курского браконьера оштрафовали за убийство краснокнижных лебедей

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Мировой суд Глушковского района признал местного жителя виновным в гибели краснокнижных лебедей и оштрафовал на 40 тысяч рублей. Также браконьера лишили права заниматься любительской и спортивной охотой на 2 года.

Инцидент, напомним, произошел в сентябре этого года на пруду Синяк. Мужчина охотился на лебедей-шипунов. Он произвел несколько прицельных выстрелов в них, погибли четыре птицы.

Правонарушение зафиксировали специалисты «Глушковского охотничьего и рыболовного общества». На место происшествия незамедлительно прибыли охотовед района и сотрудники полиции.

По факту убийства редких птиц было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в суде селянин признал свою вину. 

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