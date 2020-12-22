Курский ТЮЗ покажет новогоднюю сказку онлайн
Трансляция будет вестись на страницах театра в соцсетях
Так, курский ТЮЗ «Ровесник» покажет традиционную новогоднюю сказку в онлайн-режиме на своих страницах в соцсетях. Трансляция сказки «Необычайные приключения» и новогодняя игровая программа для детей и родителей будут доступны с 28 декабря 2020 года по 13 января 2021 года.
Кроме этого, 5 и 8 января 2021 года в 16:00 ТЮЗ «Ровесник» приглашает курян на спектакль «Ванюшка» (В. Янсюкевич, реж. И.В. Селиванов). Это сказка-притча о силе духа русского человека. Продолжительность спектакля – два часа с антрактом.
Также для юных курян на страницах в соцсетях совместно с Курским областным кинофондом ТЮЗ проведет мультмарафон. Юные зрители смогут увидеть лучшие отечественные мультфильмы.