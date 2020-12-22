  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский ТЮЗ покажет новогоднюю сказку онлайн

Трансляция будет вестись на страницах театра в соцсетях
Курский ТЮЗ покажет новогоднюю сказку онлайн

Читайте также

Пандемия вносит коррективы в театральную жизнь города, но новогодние праздники никто не отменяет. 

Так, курский ТЮЗ «Ровесник» покажет традиционную новогоднюю сказку в онлайн-режиме на своих страницах в соцсетях. Трансляция сказки «Необычайные приключения» и новогодняя игровая программа для детей и родителей будут доступны с 28 декабря 2020 года по 13 января 2021 года. 

Кроме этого, 5 и 8 января 2021 года в 16:00 ТЮЗ «Ровесник» приглашает курян на спектакль «Ванюшка» (В. Янсюкевич, реж. И.В. Селиванов). Это сказка-притча о силе духа русского человека. Продолжительность спектакля – два часа с антрактом.

Также для юных курян на страницах в соцсетях совместно с Курским областным кинофондом ТЮЗ проведет мультмарафон. Юные зрители смогут увидеть лучшие отечественные мультфильмы. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Спасатели предупреждают курян о гололедице на дорогах

Житель Курской области накупил одежды для себя и друга по краденой кредитке

С пяти центральных улиц Курска демонтировали более двух десятков незаконных рекламных конструкций

Куряне продолжают жаловаться на подорожание лекарств

ПФР напомнил курянам о необходимости оформить разрешение на бесплатную парковку для инвалидов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске