Очередной рейд сегодня прошел на улице Черняховского

Двух курян оштрафовали за отказ надеть маску в автобусе. Очередной рейд сегодня прошел на улице Черняховского. Ревизоры проверили порядка 200 единиц пассажирского транспорта.





Как отметил заместитель директора городского департамента пассажирского транспорта Дмитрий Бартенев, самая недисциплинированная группа — молодые люди, они не понимают, что подвергают опасности людей старшего возраста. Чиновник напомнил, что за нарушение масочного режима предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей.





Впрочем, отмечают в мэрии, большинство курян с пониманием относятся к необходимости носить маски.