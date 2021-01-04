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Двух курян оштрафовали за отказ надеть маску в автобусе

Очередной рейд сегодня прошел на улице Черняховского

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Двух курян оштрафовали за отказ надеть маску в автобусе. Очередной рейд сегодня прошел на улице Черняховского. Ревизоры проверили порядка 200 единиц пассажирского транспорта. 

Как отметил заместитель директора городского департамента пассажирского транспорта Дмитрий Бартенев, самая недисциплинированная группа — молодые люди, они не понимают, что подвергают опасности людей старшего возраста. Чиновник напомнил, что за нарушение масочного режима предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

Впрочем, отмечают в мэрии, большинство курян с пониманием относятся к необходимости носить маски.
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