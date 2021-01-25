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Из-за повышения стоимости проезда в Курске должно увеличиться количество общественного транспорта

По крайней мере на это надеются в мэрии
Из-за повышения стоимости проезда в Курске должно увеличиться количество общественного транспорта

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Курские власти продолжают обсуждать изменения в транспортной системе города. В очередной раз вопрос подняли на планерке у губернатора. На ряде маршрутов снизилось количество автобусов. Причина - нехватка  водителей из-за низкой зарплаты. Перевозчики не хотят участвовать в конкурсе на обслуживание этих маршрутов, который проводит горадминистрация. Однако после повышения стоимости проезда в коммерческом транспорте ситуация изменится. По крайней мере в мэрии на это надеются. 

Как пояснил глава Курска, в декабре прошлого года на аукцион выставили 7 городских маршрутов, но ни одной заявки от заинтересованных перевозчиков так и не поступило. На этой неделе маршруты еще раз выставят на аукцион, речь в том числе идет о транспорте с проспекта Плевицкой на Волокно и в других направлениях. Градоначальник рассчитывает, что новый аукцион все-таки привлечет перевозчиков.
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