Из-за повышения стоимости проезда в Курске должно увеличиться количество общественного транспорта
По крайней мере на это надеются в мэрии
Как пояснил глава Курска, в декабре прошлого года на аукцион выставили 7 городских маршрутов, но ни одной заявки от заинтересованных перевозчиков так и не поступило. На этой неделе маршруты еще раз выставят на аукцион, речь в том числе идет о транспорте с проспекта Плевицкой на Волокно и в других направлениях. Градоначальник рассчитывает, что новый аукцион все-таки привлечет перевозчиков.