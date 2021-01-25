Жителям восьми курских многоэтажек сделали перерасчет за теплоснабжение почти на 90 тысяч

Добиться справедливости в этом вопросе удалось городской прокуратуре

Жителям восьми курских многоэтажек сделали перерасчет за теплоснабжение после вмешательства прокуратуры. Общая сумма составила 87 тысяч рублей.Как поясняет пресс-служба надзорного ведомства, в нарушение действующего законодательства в прошлом отопительном сезоне (2019/20 годов) температура горячего водоснабжения в ряде многоквартирных жилых домов была ниже 60°С. Несмотря на это, люди платили за горячеее водоснабжение в полном объеме.Эти нарушения явились основанием для внесения руководителям управляющих организаций представлений, в которых прокурор потребовал произвести перерасчет в соответствии с фактически оказанной услугой.