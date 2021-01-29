В Курске готовятся отметить 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Все мероприятия пройдут на открытом воздухе

8 февраля Курск отметит 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате приурочен целый ряд мероприятий, детали подготовки обсудили на совещании в мэрии.В связи со сложной эпидситуацией, праздничные мероприятия проведут в течение двух дней, все они пройдут на открытом воздухе.Так, в воскресенье, 7 февраля, дань памяти отдадут героям, навсегда оставшимся на подступах к Курску. В этот день одновременно пройдут церемонии возложения цветов к семи братским могилам воинов Советской армии, погибшим в феврале 1943 года.В понедельник, 8 февраля торжественные мероприятия пройдут на Мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны – у Вечного огня воздадут почести героям-освободителям города.Также в выставочном зале «Курск – Город воинской славы» откроется экспозиция, посвященная военным корреспондентам, которые вели летопись освобождения города, а перед музеем развернется тематическая фотозона.