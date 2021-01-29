Снег и гололедица ожидают курян на выходных

Днем синоптики обещают не более 5ºС мороза

На грядущих выходных курян ждет комфортная снежная погода с небольшим морозцем. Пожалуй, единственным минусом будет гололедица, о которой предупреждают в МЧС.По прогнозу Курского Гидрометцентра в субботу, 30 января в Курской области будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, ночью местами умеренный снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью составит 2ºС-7ºС мороза, днем столбики термометров будут колебаться от 0 до 5ºС мороза.В воскресенье, 31 января, ночью местами пройдет снег и мокрого снега, на юге области с дождем. Днем снег ожидается временами. Местами также возможен гололед и налипание мокрого снега.Ночью синоптики прогнозируют от 0 до 5ºС мороза, днем - от 1ºС до 3ºС ниже нулевой отметки.