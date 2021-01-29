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В Курской области к 2025 году построят и отремонтируют 19 школ

Это позволит создать 6505 новых мест и обеспечит возможность всем школам области перейти на режим обучения в одну смену
В Курской области к 2025 году построят и отремонтируют 19 школ

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В Курской области к 2025 году построят и отремонтируют 19 школ. По региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» к 2024 году предусмотрено создание 3 тысяч новых мест в городских школах и 250 – в сельских. В конце прошлого года Курская область получила федеральную субсидию на строительство школы на проспекте Дериглазова на тысячу мест. Также средства выделены на сельские школы, в частности, на строительство Афанасьевской школы в Обоянском районе и Черновецкой в Пристенском. 

Всего в 2021-2025 годах планируется строительство 13 школ и реконструкция 6. Это позволит создать 6505 новых мест и обеспечит возможность всем школам области перейти на режим обучения в одну смену.
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