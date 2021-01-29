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21-летнему курянину грозит до пяти лет тюрьмы за нападение на росгвардейца на митинге

31 января в Курске прошла еще одна несанкционированная акция, задержали 20 человек

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21-летнему курянину грозит до пяти лет тюрьмы за нападение на росгвардейца. Молодой человек 23 января принял активное участие в н есогласованных митингах, его доставили в отде л полиции как участника акции. В отношени и него составили административный протокол, он уже направлен в суд.

Позднее, при анализе видеозаписей, сделанных с места событий, выяснилось, что он напал на сотрудника Росгвардии при исполнении служебных  обязанностей. Во время задержания одного  из участников, подозреваемый с разбега прыгнул на спину сотруднику и ударил ногами.

Следствие настаивает на аресте парня. 

31 января в Курске прошла еще одна несанкционированная акция. В ней приняли участие, по данным УМВД, 49 человек, 20 из них задержали и доставили в отделы полиции.
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