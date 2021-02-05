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В прошлом году в курском онкоцентре закупили новое оборудование на полмиллиарда рублей

Спецоснащение позволяет проводить точечное воздействие на раковые клетки, уменьшить травматичность и сократить восстановительный период пациента
В прошлом году в курском онкоцентре закупили новое оборудование на полмиллиарда рублей

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В прошлом году в курском онкоцентре по нацпроекту закупили 49 единиц нового медоборудования на 502 млн рублей. Это , в частности, микроскоп для операций в отделении опухолей головы и шеи, микрохирургии, эндоскопические стойки с 3D-визуализацией. Также это компьютерный томограф, микроскопы, анализаторы и другое. Спецоснащение позволяет проводить точечное воздействие на раковые клетки, уменьшить травматичность и сократить восстановительный период пациента.

Также на базе онкоцентра открылся референс-центр для консультативной помощи сотрудникам лучевой диагностики районных больниц. Он рассчитан на 10 мест и охватит все лечебные учреждения региона. Помимо этого, центр будет использоваться как учебная площадка для районных врачей и специалистов медуниверситета.

Напомним, накануне, 4 февраля, отмечался Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Губернатор посетил онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова, поблагодарил медиков за труд и вручил почетные награды.

Глава региона подчеркнул, что в Курской области высокий показатель выявляемости онкозаболеваний на ранних стадиях, что дает возможность своевременно провести терапию. Летальность, согласно статистике, в свою очередь, сокращается.

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