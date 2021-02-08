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В Курске на месте снесённой пятиэтажки на улице Конорева построят новый дом

Строительство будет вестись с соблюдением всех требований безопасности и на основе современных технологий
В Курске на месте снесённой пятиэтажки на улице Конорева построят новый дом

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На выходных социальные сети Курской области наполнились тревожной информацией о том, что на месте снесённого аварийного дома по улице Конорева, 20, начато новое строительство. Там огородили территорию, а на заборе на днях появился паспорт объекта, где указано, что ведётся возведение 10-этажного дома. При этом жильцы дома, расположенного по улице Конорева, 22, жалуются на ту же проблему, которая была у соседей - их дом буквально разъезжается по швам. Ранее сообщалось, что причиной высокого износа конструкций могли стать проходящие под землёй грунтовые воды.

Как передает телеканал "ТАКТ", на сегодняшнем оперативном совещании в Доме Советов заместитель губернатора Алексей Смирнов заверил, что строительство будет вестись с соблюдением всех требований безопасности и на основе современных технологий, поэтому судьба предшественника новому дому не грозит.
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