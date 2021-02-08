  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Куряне, переболевшие коронавирусом, смогут пройти бесплатную реабилитацию

Услуга входит в программу обязательного медицинского страхования
Куряне, переболевшие коронавирусом, смогут пройти бесплатную реабилитацию

Читайте также

Куряне, переболевшие коронавирусом, смогут пройти реабилитацию в медицинских центрах. Услуга бесплатная, ее оказывают в рамках программы обязательного медицинского страхования. 

Как пояснили в региональном комздаве, реабилитация пациентов с коронавирусом организована на всех этапах лечения – как в стационаре, так и в амбулаторных условиях. В период выздоровления процедуры, помогающие восстановиться организму после болезни, можно пройти в поликлинике по месту жительства, а также в условиях дневного стационара в медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию. Таких в городе три: «Аквила», «Атлант» и «АкваКурск»». 

Отмечается, что программа реабилитации подбирается индивидуально. Это различные виды физиолечения, лечебная физкультура, массажи и дыхательная гимнастика. 

Чтобы получить направление в медицинский центр пациенту необходимо обратиться в свою поликлинику к лечащему врачу. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области ожидается метель и снежные заносы

В Курске установили памятный знак борцам с коронавирусом

Первому победителю «Последнего героя» Сергею Одинцову грозит срок за избиение соседа

Минстрой выделил Курской области около 200 млн рублей на проекты по водоснабжению

В Курске на месте снесённой пятиэтажки на улице Конорева построят новый дом

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске