Куряне, переболевшие коронавирусом, смогут пройти бесплатную реабилитацию

Услуга входит в программу обязательного медицинского страхования

Куряне, переболевшие коронавирусом, смогут пройти реабилитацию в медицинских центрах. Услуга бесплатная, ее оказывают в рамках программы обязательного медицинского страхования.Как пояснили в региональном комздаве, реабилитация пациентов с коронавирусом организована на всех этапах лечения – как в стационаре, так и в амбулаторных условиях. В период выздоровления процедуры, помогающие восстановиться организму после болезни, можно пройти в поликлинике по месту жительства, а также в условиях дневного стационара в медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию. Таких в городе три: «Аквила», «Атлант» и «АкваКурск»».Отмечается, что программа реабилитации подбирается индивидуально. Это различные виды физиолечения, лечебная физкультура, массажи и дыхательная гимнастика.Чтобы получить направление в медицинский центр пациенту необходимо обратиться в свою поликлинику к лечащему врачу.