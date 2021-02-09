Пациентов с коронавирусом роддом уже не принимает

Курский городской роддом возобновит профильную деятельность в ближайшие три недели, сообщает региональный комздрав. Пациентов с коронавирусом роддом уже не принимает, выписывать тех, кто еще находится на лечении, будут по выздоровлению. После чего здание продезинфицируют и сделают косметический ремонт.





Напомним, в июле роддом вернулся к плановой работе после первой волны пандемии, но в октябре прошлого года в связи с ростом заболеваемости вновь стал ковидным стационаром. За все время работы здесь вылечили свыше тысячи человек, было развернуто 128 коек. Сюда закупили необходимое медицинское оборудование: современный рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, мониторы, бронхоскоп, аппараты ИВЛ, компьютерный томограф.