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Курский городской роддом возобновит профильную деятельность в ближайшие три недели

Пациентов с коронавирусом роддом уже не принимает

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Курский городской роддом возобновит профильную деятельность в ближайшие три недели, сообщает региональный комздрав. Пациентов с коронавирусом роддом уже не принимает, выписывать тех, кто еще находится на лечении, будут по выздоровлению. После чего здание продезинфицируют и сделают косметический ремонт.

Напомним, в июле роддом вернулся к плановой работе после первой волны пандемии, но в октябре прошлого года в связи с ростом заболеваемости вновь стал ковидным стационаром. За все время работы здесь вылечили свыше тысячи человек, было развернуто 128 коек. Сюда закупили необходимое медицинское оборудование: современный рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, мониторы, бронхоскоп, аппараты ИВЛ, компьютерный томограф.
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