13 февраля в Курске пройдет «Лыжня России-2021»

В этом году соревнования пройдут на обновленной трассе в Мокве

13 февраля в Курске состоится 39-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021». В этом году соревнования пройдут на обновленной трассе в Мокве.





Ее ширина 6 метров, длина одного круга составит 2,5 км. Юноши и девушки будут соревноваться на дистанции в 5 км, взрослые спортсмены – 10 км. Возраст участников ограничен: на старт смогут выйти только лыжники от 14 до 65 лет.

Старт на дистанции 5 км:

11:00 – юноши и девушки 14-15 лет (2006-2007 г.р.),

11:30 – юноши и девушки 16-17 лет (2004-2005 г.р.),

12:00 – юноши и девушки 18-19 лет (2002-2003 г.р.).

Для участников 20-65 лет (1956-2001 г.р.) на дистанции 10 км старт пройдет в 12:30.

Зарегистрироваться на участие в лыжной гонке можно, обратившись в комиссию по допуску, которая расположена в Курске на ул. Ленина (северная трибуна стадиона «Трудовые резервы»). Важно - в день проведения гонки она работать не будет.

Каждый участник соревнований должен представить: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), справку о допуске от врача (для участников до 18 лет это обязательное требование) или персональное подтверждение об ответственности за свое здоровье.