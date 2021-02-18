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Курские студенты разработали вторую часть гастрономической карты региона

За основу кулинары взяли интересные рецепты XIX столетия
Курские студенты разработали вторую часть гастрономической карты региона

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Курские студенты разработали вторую часть гастрономической карты «Кулинарные предпочтения знаменитых курян». Проект, напомним, реализуется на базе колледжа коммерции, технологий и сервиса КГУ уже второй год. 

За основу кулинары взяли интересные рецепты XIX столетия. Это, например, котлеты картофельные под грибным соусом и курица под белым. Восстановили и семейные рецепты - окрошку по-клыковски на курском мучном квасе. 
Адаптировать блюда под современные реалии было несложно. Все продукты сохранились в том же формате, изменилась лишь технология приготовления: вместо печей повара используют пароконвектомат, а вместо бочек – современную пластиковую тару, пояснила директор колледжа Марина Хмелевская. 

Эксперты Федерации Рестораторов и Отельеров во главе с президентом Игорем Бухаровым продегустировали блюда и узнали историю каждого из них. Эксперты дали рекомендации по приготовлению и отметили, что важно ввести некоторые из них в меню ресторанов - они станут своеобразной вкусной визитной карточкой региона. Такие блюда должны вызывать интерес как у туристов, так и у самих курян. 

Кстати, суджанские вареники с дырочкой, курчатовскую друньку и поныровскую гарбузню уже можно попробовать в некоторых курских заведениях. 
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