Курские студенты разработали вторую часть гастрономической карты региона
За основу кулинары взяли интересные рецепты XIX столетия
За основу кулинары взяли интересные рецепты XIX столетия. Это, например, котлеты картофельные под грибным соусом и курица под белым. Восстановили и семейные рецепты - окрошку по-клыковски на курском мучном квасе.
Адаптировать блюда под современные реалии было несложно. Все продукты сохранились в том же формате, изменилась лишь технология приготовления: вместо печей повара используют пароконвектомат, а вместо бочек – современную пластиковую тару, пояснила директор колледжа Марина Хмелевская.
Эксперты Федерации Рестораторов и Отельеров во главе с президентом Игорем Бухаровым продегустировали блюда и узнали историю каждого из них. Эксперты дали рекомендации по приготовлению и отметили, что важно ввести некоторые из них в меню ресторанов - они станут своеобразной вкусной визитной карточкой региона. Такие блюда должны вызывать интерес как у туристов, так и у самих курян.
Кстати, суджанские вареники с дырочкой, курчатовскую друньку и поныровскую гарбузню уже можно попробовать в некоторых курских заведениях.