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Дороги Курска, которые в этом году отремонтируют по нацпроекту "БКАД" можно найти на онлайн-карте

В этом году планируется отремонтировать 26 курских улиц, общей протяженностью более 31 км
Дороги Курска, которые в этом году отремонтируют по нацпроекту "БКАД" можно найти на онлайн-карте

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Дороги Курска, которые в этом году отремонтируют по нацпроекту "БКАД" можно найти на онлайн-карте. В этом году планируется отремонтировать 26 курских улиц, общей протяженностью более 31 км. Также продолжится реконструкция автомобильной дороги по улице Бойцов 9-й Дивизии протяженностью 600 м.

На официальном сайте нацпроекта в разделе "Дорожная карта" размещена информация о планируемом ремонте дорог, а также об объектах приведенных в нормативное состояние за предыдущие два года (национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в Курской области уже третий год).

Кликнув на интересующий участок, вы можете ознакомиться с фотографиями дороги "до" и "после", узнать название объекта, его статус, а также планируемое время начала или окончания работ. Кликнув на интересующий участок, можно ознакомиться с фотографиями дороги "до" и "после", узнать название объекта, его статус, а также планируемое время начала или окончания работ.
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