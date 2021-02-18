онлайн-карте. В этом году планируется отремонтировать 26 курских улиц, общей протяженностью более 31 км. Также продолжится реконструкция автомобильной дороги по улице Бойцов 9-й Дивизии протяженностью 600 м.Дороги Курска, которые в этом году отремонтируют по нацпроекту "БКАД" можно найти на
На официальном сайте нацпроекта в разделе "Дорожная карта" размещена информация о планируемом ремонте дорог, а также об объектах приведенных в нормативное состояние за предыдущие два года (национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в Курской области уже третий год).
Кликнув на интересующий участок, вы можете ознакомиться с фотографиями дороги "до" и "после", узнать название объекта, его статус, а также планируемое время начала или окончания работ. Кликнув на интересующий участок, можно ознакомиться с фотографиями дороги "до" и "после", узнать название объекта, его статус, а также планируемое время начала или окончания работ.
Дороги Курска, которые в этом году отремонтируют по нацпроекту "БКАД" можно найти на онлайн-карте
В этом году планируется отремонтировать 26 курских улиц, общей протяженностью более 31 км