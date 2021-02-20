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Лента новостей / В регионе

Курские огнеборцы спасли на пожаре 2-летнего ребенка

ЧП произошло в Железногорске
Курские огнеборцы спасли на пожаре 2-летнего ребенка

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Курские огнеборцы спасли на пожаре 2-летнего ребенка. ЧП произошло в Железногорске. 

Сообщение о том, что из окна квартиры многоэтажки идет дым, поступило в службу спасения 19 февраля в 22:44.  К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели. Горела квартира на пятом этаже. В результате разведки выяснилось, что в комнате загорелась мебель. 

Ликвидировать возгорание удалось буквально в считанные минуты. На момент возникновения пожара хозяин квартиры находился дома, обнаружив возгорание он самостоятельно покинул квартиру. Также самостоятельно эвакуировались трое жильцов соседних квартир. При помощи спасательного устройства огнеборцы спасли двухлетнего малыша. 

Причина пожара устанавливается.

Всего за минувшие сутки огнеборцы 12 раз выезжали по тревоге, зарегистрировано 3 пожара, уточняют в региональном МЧС. К счастью, в них никто не пострадал. В Мантуровском районе огонь повредил жилой дом, а в Медвенском уничтожил гараж.

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