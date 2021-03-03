В Курской области экстренно усиливают контроль над соблюдением масочного режима в ТРЦ

На днях губернатор посетил несколько крупных ТРЦ, и остался крайне недоволен явным пренебрежением к исполнению санитарных антиковидных мероприятий даже продавцами