В Курской области экстренно усиливают контроль над соблюдением масочного режима в ТРЦ

ТАКТ». Основное внимание уделяется пока что сфере торговли. Дело в том, что на днях губернатор посетил несколько крупных ТРЦ, и остался крайне недоволен явным пренебрежением к исполнению санитарных антиковидных мероприятий даже продавцами. Профильные комитеты сейчас проводят встречи с представителями бизнеса, и с охранными структурами.В Курской области чиновники активно устраняют недостатки в вопросе соблюдения масочного режима, сообщает телеканал «
В ходе оперативного совещания в Доме советов губернатор области достаточно остро выразил свое отношение к соблюдению масочного режима, а также к контролю за его соблюдением в торговых центрах, супермаркетах и магазинах.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Хочу сказать, что ни охранными предприятиями, которые обеспечивают контроль правопорядка, ни самими продавцами абсолютно никак не контролируется выполнение масочного режима. В масках единицы»
Возмущение губернатора разделяет немало курян. Считают, что отказ от масок в общественных местах - проявление безответственности в период пусть и надоевшей, но все еще опасной пандемии.
- Да, больше без масок стали ходить, гораздо больше.
- Больше, действительно (Как вы сами к этому относитесь?) Очень негативно.
Роман Старовойт потребовал срочно исправить ситуацию. Были даны соответствующие поручения. Одно из них уже выполняет комитет промышленности торговли и предпринимательства. В центре «Мой бизнес» состоялась встреча с представителями крупных торговых центров. Наличие проблемы они признали, обещают оперативно принять меры.
Александр Карачевский, заместитель директор АО «Корпорация ГРИНН»:
«Да, были нарушения со стороны обслуживающих организаций, какая-то доля проходила без маски, или снимали их дальше по торговому центру. Буквально со вчерашнего дня лично проговорили эти моменты и усилили более тщательно этот контроль. Плюс, в уведомительном характере, направили всем арендаторам - либо исполняем требования, либо будем накладывать какие-то определенные ограничения»
Многое зависит от бизнеса, но еще больше от жителей региона. В комитете промышленности и торговли призывают курян не расслабляться.
Михаил Аксенов, председатель областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства:
«Понятно - идут послабления, сокращается количество заболевших. И, наверное, жители Курской области сочли, что режим ослабляется. И это косвенно снижает обязательность. Но еще раз подчеркиваем - нам нужно еще соблюдать этот режим»
Более активно будут вести себя охранные структуры - с ними сейчас проводит работу комитет региональной безопасности и Росгвардия. Впрочем, это не значит, что в торговых центрах теперь будут выписывать штрафы каждому посетителю без маски.
Михаил Аксенов, председатель областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства:
«Коллеги проговорят с тем, чтобы обратить внимание частных охранных организаций, которые занимаются охраной таких объектов, чтобы они вели также разъяснительную работу с посетителями. Понимаете, не задача у нас штрафовать кого-то, наша задача - обеспечить безопасность людей в общественных местах»
Предпринимаемые меры многие куряне, привыкшие бережно относиться к себе и окружающим, считают оправданными. Просят земляков потерпеть еще какое-то время. К тому же период самых жестких ограничительных мер - уже в прошлом.
- Действительно это нужно пресекать. Безусловно, маски нужны. Особенно в этих торговых центрах, в супермаркетах, обязательно. (Отказываться рано еще?) Рано, еще рано.
- Конечно рано. Потому что еще период такой, что может дальше вспыхнуть эпидемия. Поэтому надо все-таки соблюдать.
- Мы сами обязательно носим маску, сейчас идем со второй прививки, сделали, как полагается. Я думаю, что рано от масок отказываться. Я смотрю на это негативно. Может у меня что-то есть, может у кого-то что-то есть. И это не тяжело – носить маску.
В Курской области экстренно усиливают контроль над соблюдением масочного режима в ТРЦ
На днях губернатор посетил несколько крупных ТРЦ, и остался крайне недоволен явным пренебрежением к исполнению санитарных антиковидных мероприятий даже продавцами