Губернатор Курской области: Даже внутри администрации нет единой позиции по транспортной схеме
Проект новой маршрутной сети размещен на сайте областной администрации, чтобы любой желающий мог с ним ознакомиться
Новая схема организации общественного транспорта предполагает создание в Курске двухуровневой маршрутной сети с магистральными автобусными, троллейбусными, трамвайными маршрутами и подвозящими. Также столичные специалисты предлагают выделить полосы для общественного транспорта, сохранить льготный проезд при формировании регулируемого тарифа, ввести электронные карты для бесплатной пересадки. В числе внесенных изменений продление контактной сети троллейбуса по ул.50 лет Октября и маршрута №59 «ул. Дзержинского – ул. 3-я Агрегатная» по ул. Чайковского, а также новые магистральные маршруты для электротранспорта.
Подчеркивается, что новая маршрутная схема не противоречит развитию трамвайной сети в Курске. По мнению представителей общественности, после принятия КСОДД должны разработать отдельную стратегию развития курского трамвая. Губернатор еще раз подтвердил, что основная задача на данный момент – сохранить трамвай.
По просьбе участников общественных обсуждений проект новой маршрутной сети размещен на сайте администрации Курской области, чтобы любой желающий мог с ним ознакомиться.