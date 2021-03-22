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Губернатор Курской области: Даже внутри администрации нет единой позиции по транспортной схеме

Проект новой маршрутной сети размещен на сайте областной администрации, чтобы любой желающий мог с ним ознакомиться
Губернатор Курской области: Даже внутри администрации нет единой позиции по транспортной схеме

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На выходных в Курской областной Думе состоялись общественные обсуждения проекта новой маршрутной сети Курской области. В слушаниях приняли участие общественники, разработчики схемы – специалисты НИИ автомобильного транспорта Москвы, депутаты, мэр и губернатор. Роман Старовойт отметил, что даже внутри администрации нет единой позиции по транспортной схеме, поэтому вопрос необходимо обсуждать совместно. По его словам, в приоритете должен быть пешеход, потом общественный транспорт, а затем личный. При этом сейчас, подчеркнул губернатор, город находится на нулевом уровне развития маршрутной сети: транспорт старый, маршрутки гоняют, перевозчики терпят убытки, вечером и утром не уехать, есть «медвежьи углы», где общественного транспорта вообще нет» - люди недовольны. 

Новая схема организации общественного транспорта предполагает создание в Курске двухуровневой маршрутной сети с магистральными автобусными, троллейбусными, трамвайными маршрутами и подвозящими. Также столичные специалисты предлагают выделить полосы для общественного транспорта, сохранить льготный проезд при формировании регулируемого тарифа, ввести электронные карты для бесплатной пересадки. В числе внесенных изменений продление контактной сети троллейбуса по ул.50 лет Октября и маршрута №59 «ул. Дзержинского – ул. 3-я Агрегатная» по ул. Чайковского, а также новые магистральные маршруты для электротранспорта. 

Подчеркивается, что новая маршрутная схема не противоречит развитию трамвайной сети в Курске. По мнению представителей общественности, после принятия КСОДД должны разработать отдельную стратегию развития курского трамвая. Губернатор еще раз подтвердил, что основная задача на данный момент – сохранить трамвай. 

По просьбе участников общественных обсуждений проект новой маршрутной сети размещен на сайте администрации Курской области, чтобы любой желающий мог с ним ознакомиться.

 
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