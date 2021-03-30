В Курске молодой рецидивист взломал дверь в чужом доме и украл технику и посуду

Краденое он сдал в скупку, а деньги потратил на спиртное

В Курске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражи имущества из домов по улице Володарского.Обе кражи произошли, когда хозяева отсутствовали. Владельцы постоянно не проживают в этих домах и приезжают с наступлением весны. Тогда факты постороннего проникновения и стали известны.В одном случае в полицию с заявлением обратился 62-летний мужчина, который живет в Фатежском районе. Недавно он решил проверить свой дом и заметил пропажу вещей и мелкой бытовой техники.Полицейские нашли похитителя. Как оказалось, пустующий дом привлек внимание 22-летнего ранее судимого жителя Курска. Молодой человек взломал входную дверь и вынес телевизор, посуду и разные металлические изделия. В полиции он признался, что сдал похищенное имущество в скупку. Телевизор оказался слишком тяжелой ношей, поэтому злоумышленник оттащил его в кусты, где разбил и забрал только детали из цветного металла. Вырученные деньги курянин потратил на спиртное.Во втором случае из дома пенсионерки злоумышленнику не удалось совершить кражу. Стоило ему только разбить окно, как на звук вышли соседи. Опасаясь быть замеченным, вор скрылся. Задержали 22-летнего молодого человека по подозрению в краже из магазина, а после сравнения отпечатков пальцев, стала ясна его причастность к повреждению дома на улице Володарского.По факту краж с незаконным проникновением в жилище возбуждены уголовные дела. Оба юных преступника будут дожидаться решения суда под подпиской о невыезде.