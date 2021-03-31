В Курске продолжают штрафовать автовладельцев, паркующихся на газонах

Очередные рейды прошли в Сеймском округе

В Сеймском округе прошли очередные рейды по выявлению нарушителей правил парковки. Сотрудники окружной администрации вычисляли машины, припаркованные на газонах по улицам Сумской, Ольшанского, Заводской, Энергетиков, Энгельса и на Магистральном проезде.По итогам рейдов 22 автовладельцам направлены уведомления о необходимости явиться в окружную администрацию для составления протокола. Собственников 42-х автомобилей найдут с помощью полиции и также привлекут к административной ответственности.Помимо этого, во время проведения рейдов, на улице Ольшанского обнаружили два брошенных автомобиля. В городской комитет дорожного хозяйства направлено обращение об их эвакуации.