  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске продолжают штрафовать автовладельцев, паркующихся на газонах

Очередные рейды прошли в Сеймском округе
В Курске продолжают штрафовать автовладельцев, паркующихся на газонах

Читайте также

В Сеймском округе прошли очередные рейды по выявлению нарушителей правил парковки. Сотрудники окружной администрации вычисляли машины, припаркованные на газонах по улицам Сумской, Ольшанского, Заводской, Энергетиков, Энгельса и на Магистральном проезде.

По итогам рейдов 22 автовладельцам направлены уведомления о необходимости явиться в окружную администрацию для составления протокола. Собственников 42-х автомобилей найдут с помощью полиции и также привлекут к административной ответственности.

Помимо этого, во время проведения рейдов, на улице Ольшанского обнаружили два брошенных автомобиля. В городской комитет дорожного хозяйства направлено обращение об их эвакуации.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области потеплеет до +16°С

В Курске демонтируют баннеры с фасада здания Центрального рынка

Большинство заболевших ковидом курян умирают из-за позднего обращения к врачам

В Курск приедут 40 автобусов из "Мосгортранса"

Курские власти решили не отменять коронавирусные ограничения

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске