В Курске продолжают штрафовать автовладельцев, паркующихся на газонах
Очередные рейды прошли в Сеймском округе
По итогам рейдов 22 автовладельцам направлены уведомления о необходимости явиться в окружную администрацию для составления протокола. Собственников 42-х автомобилей найдут с помощью полиции и также привлекут к административной ответственности.
Помимо этого, во время проведения рейдов, на улице Ольшанского обнаружили два брошенных автомобиля. В городской комитет дорожного хозяйства направлено обращение об их эвакуации.