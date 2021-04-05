Количество тех, у кого коронавирус был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений, – 323 человека

В феврале COVID-19 стал основной причиной смерти 98 курян. Данные из этой категории включены в статистику федерального оперштаба по коронавирусу.Еще у 71 умершего коронавирус не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 323 человека.Всего же в России в феврале 2021 года коронавирус стал главной причиной смерти 14 171 человека. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. Росстат, напомним, ведет статистику смертей от коронавирусной инфекции, разделяя всех погибших на группы.