Росстат: в октябре коронавирус стал причиной смерти 20 курян
У 178 человек COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти
Еще у 34 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений. У 178 человек COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.
Всего в России в октябре коронавирус стал главной причиной смерти 11 630 человек.