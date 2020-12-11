Росстат: в октябре коронавирус стал причиной смерти 20 курян

У 178 человек COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти

В октябре коронавирус стал основной причиной смерти 20 курян. Такие данные приводит Росстат. Ведомство ведет статистику смертей от COVID-19, разделяя всех погибших на группы.Еще у 34 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений. У 178 человек COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.Всего в России в октябре коронавирус стал главной причиной смерти 11 630 человек.